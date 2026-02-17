Konark Synthetic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Konark Synthetic lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Konark Synthetic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 123,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 152,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at