KonaTel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KonaTel hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KonaTel ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KonaTel 2,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at