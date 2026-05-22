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22.05.2026 06:31:29
KonaTel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KonaTel hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KonaTel ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KonaTel 2,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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