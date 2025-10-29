Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 52,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd 55,08 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,50 Prozent zurück. Hier wurden 107,6 Millionen EUR gegenüber 117,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at