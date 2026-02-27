27.02.2026 06:31:29

Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 100,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 63,87 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 141,0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 119,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 364,00 EUR. Im Vorjahr hatte Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref 228,03 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref im vergangenen Geschäftsjahr 512,46 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref 468,03 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

