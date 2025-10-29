Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 52,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd Pref noch ein Gewinn pro Aktie von 55,08 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 107,6 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at