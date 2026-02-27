Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 100,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 63,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 141,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 119,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 364,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd einen Gewinn von 228,03 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Koncar-Distributirni i specijalni transformatori dd in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 512,46 Millionen EUR im Vergleich zu 468,03 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at