Kondotec legte Quartalsergebnis vor

Kondotec hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Kondotec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,49 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,88 Milliarden JPY – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kondotec 20,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at