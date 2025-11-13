13.11.2025 06:31:28

Kondotec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kondotec hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kondotec einen Umsatz von 19,51 Milliarden JPY eingefahren.

