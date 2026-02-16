Kondotec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kondotec hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 37,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,42 Prozent auf 21,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at