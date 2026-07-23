Kone: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kone hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,94 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,85 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 0,545 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,96 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at