Kone gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kone hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kone 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,42 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at