Kone hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kone hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,34 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,23 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at