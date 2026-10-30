Kone hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kone hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,91 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,76 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at