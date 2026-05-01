Kone präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kone hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Kone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kone in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,17 Milliarden USD im Vergleich zu 2,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at