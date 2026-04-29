thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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29.04.2026 10:41:00
Kone schluckt TKE: Mega-Fusion im Aufzugmarkt beflügelt Thyssenkrupp-Aktie
Der finnische Kone-Konzern will die frühere Aufzugsparte von Thyssenkrupp übernehmen. Was Thyssen-Aktionäre freut, stößt beim Rivalen Schindler auf Widerstand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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