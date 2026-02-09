Kone: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kone hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kone 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,45 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,07 USD beziffert, während im Vorjahr 0,990 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kone mit einem Umsatz von insgesamt 12,69 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at