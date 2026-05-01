Kone: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kone ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kone die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,41 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Kone ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,410 EUR in den Büchern gestanden.

Kone hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,71 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 0,423 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,70 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at