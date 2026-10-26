Kone Aktie
WKN DE: 870765 / ISIN: FI0009000566
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26.10.2026 06:00:12
Kone tries to limit asset sales as it seeks Brussels’ approval for €29bn megadeal
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