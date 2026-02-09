Kone: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kone hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kone 0,470 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,96 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,98 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,607 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2,98 Milliarden EUR gesehen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kone mit einem Umsatz von insgesamt 11,25 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,10 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,32 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,01 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 11,26 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at