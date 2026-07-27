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27.07.2026 06:31:29
Konecranes gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Konecranes äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Konecranes einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Konecranes im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Konecranes 1,05 Milliarden EUR umsetzen können.
Experten hatten einen Gewinn von 0,435 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,08 Milliarden EUR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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