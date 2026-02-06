06.02.2026 06:31:28

Konecranes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Konecranes lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,16 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,21 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,54 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,18 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Konecranes hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,65 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,19 Milliarden EUR – eine Minderung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,23 Milliarden EUR eingefahren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,18 EUR und einen Umsatz von 4,21 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

