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27.07.2026 06:31:29
Konecranes stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Konecranes hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Konecranes ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 1,19 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,63 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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