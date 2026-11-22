ANTALYA (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz im türkischen Antalya hat den bisherigen Rekord als längstes derartiges Treffen gebrochen. Am Nachmittag ging die Konferenz, die eigentlich am Freitagabend enden sollte, in die 45. Stunde der Verlängerung - damit ist der Verzug länger als bei der Klimakonferenz 2019 in Madrid./hrz/DP/zb