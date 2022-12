Konferenz in Paris soll Winterhilfe für Ukraine mobilisieren

PARIS (dpa-AFX) - Auf einer internationalen Konferenz in Paris soll am Dienstag (09.40 Uhr) eine Winterhilfe für die Ukraine und deren durch den russischen Angriffskrieg zerstörte Infrastruktur mobilisiert werden. An der Konferenz beteiligt sind rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie die Europäische Union.

Ziel ist eine koordinierte Soforthilfe in den Bereichen Energie, Transport, Agrar sowie Wasser - und Gesundheitsversorgung. Die Initiative zu der Konferenz ging von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus. Zu dem Treffen werden auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erwartet.

Im Anschluss an die internationale Konferenz sollen auf einem separaten Treffen die Weichen für eine Beteiligung der französischen Wirtschaft am Wiederaufbau der Ukraine gestellt werden. Dazu werden rund 500 französische Unternehmen erwartet.