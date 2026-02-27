Kongsberg Automotive hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kongsberg Automotive präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,97 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden NOK umgesetzt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,90 Prozent auf 8,35 Milliarden NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,17 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at