Kongsberg Automotive vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kongsberg Automotive hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Kongsberg Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,92 Milliarden NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at