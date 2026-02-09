Kongsberg Gruppen ASA Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kongsberg Gruppen ASA Registered lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kongsberg Gruppen ASA Registered ein EPS von 1,65 NOK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kongsberg Gruppen ASA Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,59 Milliarden NOK im Vergleich zu 13,91 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 9,04 NOK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kongsberg Gruppen ASA Registered ein Gewinn pro Aktie von 5,83 NOK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 31,56 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 35,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kongsberg Gruppen ASA Registered 48,84 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at