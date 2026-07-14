Kongsberg Gruppen ASA Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kongsberg Gruppen ASA Registered hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,82 NOK, nach 1,85 NOK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,05 Prozent auf 9,89 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,74 Milliarden NOK gelegen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,61 NOK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 10,10 Milliarden NOK erwartet.

Redaktion finanzen.at