Kongsberg Gruppen ASA Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kongsberg Gruppen ASA Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Kongsberg Gruppen ASA Un einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 950,5 Millionen USD.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,440 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,04 Milliarden USD – eine Minderung um 33,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,54 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at