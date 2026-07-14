Kongsberg Gruppen ASA Un präsentierte Quartalsergebnisse

Kongsberg Gruppen ASA Un hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kongsberg Gruppen ASA Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden USD im Vergleich zu 1,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at