KONGSBERG MARITIME ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KONGSBERG MARITIME ASA Registered hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

KONGSBERG MARITIME ASA Registered hat ein EPS von 0,82 NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,820 NOK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,64 Milliarden NOK – ein Plus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KONGSBERG MARITIME ASA Registered 6,31 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,803 NOK sowie einem Umsatz von 6,71 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at