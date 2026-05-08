KONGSBERG MARITIME ASA Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KONGSBERG MARITIME ASA Registered ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KONGSBERG MARITIME ASA Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,695 NOK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 6,77 Milliarden NOK erwartet.

Redaktion finanzen.at