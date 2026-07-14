KONGSBERG MARITIME ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KONGSBERG MARITIME ASA Registered hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,78 NOK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 6,65 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KONGSBERG MARITIME ASA Registered 6,34 Milliarden NOK umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,596 NOK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 6,65 Milliarden NOK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at