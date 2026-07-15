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15.07.2026 06:31:29
KONGSBERG MARITIME ASA Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KONGSBERG MARITIME ASA Un präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,15 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei KONGSBERG MARITIME ASA Un ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 704,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 615,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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