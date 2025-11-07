KONICA MINOLTA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KONICA MINOLTA präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KONICA MINOLTA -0,200 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KONICA MINOLTA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at