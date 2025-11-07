Konica Minolta stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Konica Minolta lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Konica Minolta -14,680 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 261,96 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 297,52 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at