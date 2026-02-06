Konica Minolta stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Konica Minolta hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -2,38 JPY. Ein Jahr zuvor waren -5,430 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 248,11 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 267,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at