Koninklijke Ahold NV (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 27,34 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,813 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 27,53 Milliarden USD erwartet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahr 2,06 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 104,23 Milliarden USD im Vergleich zu 96,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,09 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 108,81 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at