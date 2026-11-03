Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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03.11.2026 11:31:13
Koninklijke Philips Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Philips N.V.
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02.11.26
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19.10.26
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28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
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28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
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28.07.26
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27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.05.26
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Analysen zu Philips N.V.
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