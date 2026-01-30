|
Konishi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Konishi hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,29 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Konishi 39,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Konishi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 36,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
