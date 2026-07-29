Konishi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Konishi hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 38,04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Konishi noch ein Gewinn pro Aktie von 23,38 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent auf 36,20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at