Konishi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Konishi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,24 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 37,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at