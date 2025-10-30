|
Konishi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Konishi hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 27,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Konishi noch ein Gewinn pro Aktie von 26,82 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Konishi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 33,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
