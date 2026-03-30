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Verbraucherpreisindex 30.03.2026 14:07:41

Konjunktur-Check im März: Inflation in Deutschland steigt

Konjunktur-Check im März: Inflation in Deutschland steigt

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März wie erwartet zugenommen. Experten hatten bereits mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 2,8 (Februar: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 1,2 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent prognostiziert.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich auf Monatssicht um 1,1 Prozent und stieg auf Jahressicht um 2,7 (1,9) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisanstieg um 1,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,7 Prozent.

Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie verharrte bei 2,5 Prozent. Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 2,3 (0,8) Prozent, wobei die Energiepreise um 7,2 Prozent stiegen, nachdem sie im Februar noch um 1,9 Prozent gesunken waren. Nahrungsmittel kosteten 0,9 (1,1) mehr als vor Jahresfrist, Dienstleistungen verteuerten sich um 3,2 (3,2) Prozent.

DJG/hab/kla

DOW JONES

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