Konjunktur-Gegenwind bremst Daimlers Lastwagengeschäft

STUTTGART (dpa-AFX) - Starker Gegenwind durch die Konjunktur weltweit bremst das Lastwagengeschäft bei Daimler. Truck-Chef Martin Daum will die Sparte deshalb in den kommenden Jahren effizienter aufstellen. "Wir wollen und werden unsere Kosten dauerhaft senken", betonte Daum am Dienstag in Stuttgart. "Daher haben wir unsere Effizienzmaßnahmen intensiviert." Bis Ende 2022, das hatte der Konzern schon vergangenen Herbst angekündigt, sollen rund 550 Millionen Euro eingespart werden, davon rund 300 Millionen Euro beim Personal.

Nach einem Rekordjahr 2018 war der Absatz schon im vergangenen Jahr spürbar zurückgegangen - laut Daum allerdings eine übliche zyklische Entwicklung. Weltweit verkaufte der Konzern rund 488 500 Fahrzeuge, sechs Prozent weniger als 2018. Entsprechend wurden laut Daum auch die Kapazitäten angepasst. Und in diesem Jahr werde die Nachfrage in den wichtigsten Märkten weiter sinken. Der Umsatz lag 2019 mit 40,2 Milliarden Euro trotz des Absatzrückgangs noch über dem Vorjahr, das operative Ergebnis mit rund 2,5 Milliarden Euro darunter. Daum sprach von einem "soliden" Jahr./eni/DP/stw