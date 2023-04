KONJUNKTUR IM BLICK/US-Inflation sinkt - auch genug für die Fed?

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenn die größte Volkswirtschaft der Welt - und dass sind immer noch die USA - hustet, dann hat der Rest der Welt Schnupfen. Kein Wunder, dass auch europäische Analysten und Marktteilnehmer darauf achten, was jenseits des Atlantiks los ist. Und da war zuletzt einiges los: Aktuelle US-Daten deuten darauf hin, dass sich das Wachstum gerade stärker als erwartet verlangsamt. Die Finanzmärkte reagierten darauf interessanterweise nicht mit Aufschlägen, wie man angesichts der in diesem Fall unwahrscheinlicher werdenden Leitzinserhöhungen vermuten könnte. Vielmehr dominiert die Angst vor einem Konjunktureinbruch.

Aus Sicht der US-Notenbank sind schwächere Konjunkturdaten neutral zu bewerten - schön wäre es natürlich, wenn sie mit einer schwächeren Inflation zusammenfielen. Dann könnte die Fed sicher sein, dass ihre Zinserhöhungen von zusammengenommen 475 Basispunkten ihre Wirkung zu tun beginnen. Bisher ist das noch nicht der Fall. Und die am Mittwoch (14.30 Uhr) anstehenden Verbraucherpreisdaten könnten diesen Eindruck verstärken.

US-Kerninflation dürfte im März auf 5,6 Prozent zugelegt haben

Analysten erwarten laut Factset-Konsens, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen sind, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 5,2 (Februar: 6,0) Prozent zurückgehen würde. Von ihrem im Juni 2022 verzeichneten zyklischen Hoch von 9,1 Prozent ist die US-Inflation schon jetzt ein gutes Stück entfernt. Zusätzliche Entlastung bringt nun, dass der starke Anstieg der Energiepreise zu Beginn des Ukraine-Kriegs aus dem Jahresvergleich herausfällt.

Für die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) wird allerdings ein Anstieg auf 5,6 (5,5) Prozent erwartet. Und das ist eine Messgröße der so genannten "unterliegenden Inflation", auf die die Fed sich konzentriert. Die Woche verspricht außerdem Erkenntnisse dazu, wie viel Preisdruck noch "in der Pipeline" ist. Für die Erzeugerpreise (Donnerstag, 14.30 Uhr) wird ein monatlicher Anstieg von 0,2 (Kernerzeugerpreise: 0,3) Prozent erwartet und für die Importpreise (Freitag, 14.30 Uhr) ein Plus von 0,4 Prozent.

US-Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion wohl mit Anstiegen

Natürlich stellt sich die Frage, ob und wie stark die hohe Inflation die Fähigkeit zum Konsum beeinträchtigt. Am Freitag (14.30) veröffentlicht das Handelsministerium Daten zum Einzelhandelsumsatz im März. Volkswirte erwarten einen monatlichen Umsatzanstieg von 0,2 Prozent, ohne Kfz-Umsätze soll der Zuwachs 0,4 Prozent betragen. Für die Industrieproduktion (Freitag, 15.15 Uhr) wird ein Plus von 0,5 Prozent prognostiziert.

Inflationsdaten kommen in der Woche außerdem aus China (Dienstag, 3.30 Uhr), und am Mittwoch (16.00 Uhr) steht die Zinsentscheidung der Bank of Canada an. Aus Deutschland kommen die Sentix-Konjunkturindizes für Deutschland und den Euroraum (Dienstag, 10.30 Uhr) und der Maut-Fahrleistungsindex für März (Dienstag, 8.00 Uhr), ein Vorlaufindikator der Industrieproduktion.

Bei IWF-Frühjahrstagung Preis- und Finanzstabilität im Fokus

Am Montag beginnt in Washington die traditionelle Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Dort dürften die Preis- und Finanzstabilität sowie die vom Ukraine-Krieg ausgehenden Gefahren für Weltwirtschaft und Armutsbekämpfung im Fokus stehen. Nach entsprechenden Aussagen von IWF-Chefin Kristalina Georgieva ist davon auszugehen, dass der IWF seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr kaum geändert hat.

Georgieva zufolge sieht der IWF das Risiko, dass die jüngsten Turbulenzen im Bankensystem die Inflationsbekämpfung durch die Zentralbanken komplizieren werden. Der IWF wird außerdem ein Papier dazu veröffentlichen, wie der Wohlstandsverlust durch eine Fragmentierung von Handelsbeziehungen minimiert werden an. Neben dem Weltwirtschaftsausblick (Dienstag, 15.00 Uhr) veröffentlicht der IWF einen Finanzstabilitätsbericht (Dienstag, 16.30 Uhr) und den Fiscal Monitor (Mittwoch, 14.00 Uhr)

