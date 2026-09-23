1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
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23.09.2026 11:01:00
Konjunktur in Deutschland: OECD hebt Prognose deutlich auf plus 1,1 Prozent an
Nach den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten hebt auch die OECD ihre Konjunkturprognose für Deutschland an. Zugleich warnen die Ökonomen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
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|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
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|13.05.26
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|23.01.25
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|Bernstein Research
|13.07.26
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|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
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