Konjunkturerwartungen der Firmen sind wieder schlechter

Die Konjunkturerwartungen der österreichischen Unternehmen sind wieder schlechter. Nachdem die Firmen im Jänner etwas zuversichtlicher geworden waren, zeigt der Wifo-Konjunkturtest im Februar eine leichte Verschlechterung. Der Rückgang sei vor allem auf die Abschwächung der Konjunkturindikatoren in der Bauwirtschaft und den Dienstleistungen zurückzuführen, während sich die Indikatoren in der Sachgütererzeugung und im Einzelhandel verbesserten, teilte das Wifo am Montag mit.

Der Wifo-Konjunkturklimaindex notierte mit 5,6 Punkten (saisonbereinigt) 0,8 Punkte unter dem Wert des Vormonats (6,4 Punkte). Die Erwartungen der Unternehmen signalisieren eine Fortsetzung der konjunkturellen Seitwärtsbewegung in den nächsten Monaten. Die Kreditnachfrage der Firmen stieg im Februar an, jedoch schätzen die Unternehmen die Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe wie bereits im Herbst restriktiver ein als in den Vorjahren.

kan/bel