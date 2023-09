Konjunkturflaute sorgt für schwache Herbstbelebung am deutschen Jobmarkt

Nürnberg/Berlin (Reuters) - Die Konjunkturflaute belastet im September den Arbeitsmarkt in Deutschland.

"Die einsetzende Herbstbelebung fällt in diesem Jahr vergleichsweise gering aus", sagte Vorstand Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg. Die BA verzeichnete im September 2,627 Millionen Arbeitslose - 69.000 weniger als im August und 141.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen zwar ab, jedoch weniger als in einem September üblich", erläuterte Terzenbach. Grundsätzlich sei der Arbeitsmarkt aber nach wie vor stabil. "Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinterlassen mittlerweile jedoch deutlich Spuren."

In den vergangenen drei Jahren war die Zahl der Arbeitslosen im September - mit Ende von Schul- und Betriebsferien - noch um durchschnittlich rund 95.000 gesunken. Aber zuletzt signalisierten der Stellenindex der BA und eine Umfrage des Ifo-Instituts, dass die Bereitschaft der Unternehmen zu Neueinstellungen so schlecht ist wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Grund ist die maue Konjunktur, da die Industrie unter teurer Energie leidet, der Bau unter gestiegenen Zinsen und der private Konsum unter der immer noch hohen Inflation. Die meisten Ökonomen erwarten 2023 eine spürbare Rezession in Deutschland und ein Schrumpfen der Wirtschaft um rund ein halbes Prozent.

OHNE AUSLÄNDER KEIN BESCHÄFTIGUNGSWACHSTUM IN DEUTSCHLAND

Es sei für Menschen, die arbeitslos geworden seien, inzwischen schwieriger einen neuen Job zu finden, sagte Terzenbach. Dies gelte auch für Geflüchtete. Im Ergebnis führe das zu einem Anstieg der Langzeitarbeitslosen. Deren Zahl lag im September bei 927.000 und so rund 220.000 über dem Vor-Corona-Niveau. Erfreulich sei, dass die Firmen an der Belegschaft festhielten, sagte der BA-Vorstand. "Das Risiko seinen Arbeitsplatz zu verlieren ist im langjährigen Vergleich deutlich geringer." Hier dürfte der Fachkräftemangel eine Rolle spielen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betonte, Beschäftigte hätten weiter eine hohe Arbeitsplatzsicherheit. "Das sind gute Nachrichten." Für Firmen sei es wichtig, Fachkräfte zu sichern und sie auf den rasanten technologischen Wandel vorzubereiten und damit "jetzt fit für die Arbeit von morgen zu machen".

DGB-Vorständin Anja Piel appellierte an die Regierung, geplante Kürzungen um 700 Millionen Euro bei den Jobcentern zurücknehmen.

Die Beschäftigung legte unterdessen verlangsamt zu. Aber im Handel, in Teilen der Industrie, bei Zeitarbeitsfirmen und am Bau sei die Beschäftigung geringer als vor einem Jahr, sagte Terzenbach. "Ohne ausländische Beschäftigte hätten wir in Deutschland gar kein Beschäftigungswachstum mehr." Demografiebedingt - also wegen der Alterung der Gesellschaft - sinke die Beschäftigung Deutscher deutlich.

BAYERN SPITZENREITER - BREMEN SCHLUSSLICHT

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib plädierte für eine qualifizierte Zuwanderung und weitere Schritte, um den Personalmangel einzudämmen. Hier auf kürzere Arbeitzeit zu setzen wäre gesamtwirtschaftlich ein "Irrweg", mahnte sie. "Deutschland braucht im Gegenteil eine stärkere Erwerbsbeteiligung und höhere Steigerungen der Arbeitsproduktivität."

Um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt stieg die Erwerbslosenzahl laut BA derweil im Monatsvergleich um 10.000. Ökonomen hatten hier mit plus 15.000 gerechnet. Bundesweit war die Arbeitslosenquote traditionell in Bayern mit 3,4 Prozent vor Baden-Württemberg (4,0 Prozent) am niedrigsten. Die höchsten Werte gab es in den Stadtstaaten Bremen mit 10,7 Prozent und Berlin (9,3 Prozent).

Die Zahl der Kurzarbeit sank bundesweit zwar im Juli auf 124.000, nach 158.000 im Juni. Terzenbach sagte aber, vom 1. bis 25. September hätten Firmen für 50.000 Personen Kurzarbeit angezeigt und sprach von einer "deutlichen" Zunahme.

