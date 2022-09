Konjunkturklima durch Unsicherheit belastet

Der WIFO-Konjunkturtest zeigt im September eine weitere Abschwächung der Konjunkturdynamik. Der Index fiel im September saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 3,4 Punkte auf 5,1 Zähler. Wobei die Lageindikatoren trotz der Rückgänge auf ein weiterhin günstiges Konjunkturumfeld hinweisen.

Der Index der aktuellen Lagebeurteilungen büßte im September 3,6 Punkte, auf 9,6 Punkte ein. In der konjunkturell sehr sensiblen Sachgütererzeugung verlor der Lageindex 1,5 Punkte gegenüber dem Vormonat, blieb aber mit 10 Punkten weiter im positiven Bereich. In der Bauwirtschaft verlor der Lageindex 0,5 auf überdurchschnittliche 22,7 Punkte. Und in den Dienstleistungsbereichen verlor der Index 6,1 Punkte, notierte aber mit einem Wert von 10,5 Punkten nach wie vor über der Nulllinie. Schlechter sieht es für den Einzelhandel aus: Der Lageindex fiel um weitere 0,7 Punkte und notierte mit -10,6 Punkten im Bereich sehr skeptischer Konjunktureinschätzungen.

Wesentlich schwächer fallen die Konjunkturerwartungen aus. Die weitgehende Einstellung der russischen Gaslieferungen und die hohen Energiepreise verunsichern die Unternehmen und haben die Konjunkturerwartungen eingetrübt.

Der Index der unternehmerischen Erwartungen verlor im September 3,2 Punkte und notierte mit 0,7 Punkten nur noch knapp über der Nulllinie, welche negative von positiven Konjunkturerwartungen trennt. Im Einzelhandel verlor der Erwartungsindex 4,1 Punkte und notierte mit -24,2 Punkten deutlich im negativen Bereich.

In den Dienstleistungsbranchen fiel der Erwartungsindex um 3,5 auf nur noch 1,7 Punkte. In der Bauwirtschaft musste der Erwartungsindex zwar einen Rückgang um 1,1 Punkte hinnehmen. Aber mit 33,2 Punkten deutet er auf hohe Preiserwartungen hin. Die Geschäftslageerwartungen hingegen notieren in der Bauwirtschaft bereits seit Mai in negativen Bereichen.

In der von den Energiepreisanstiegen besonders betroffenen Sachgütererzeugung zeigte sich ein Rückgang beim Erwartungsindex um 3,0 auf -3,4 Punkte und damit im pessimistischen Bereich.

fel/stf